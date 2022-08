Vuelta 2022: Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) niet van start

Emanuel Buchmann zal dan toch niet aan de start staan van de Vuelta a España. De Duitse renner van BORA-hansgrohe wordt vervangen door Matteo Fabbro. Buchmann kampt met een infectie aan de urinewegen, waardoor hij niet in staat is te starten.

Emu reed begin augustus nog de Vuelta a Burgos, waar hij negentiende eindigde in het algemeen klassement. Zijn achterstand op eindwinnaar Pavel Sivakov bedroeg twee minuten en elf seconden. De Duitser reed eerder dit seizoen ook de Giro d’Italia, waar hij zevende in het eindklassement eindigde en ploegmaat Jai Hindley aan de eindzege hielp.

Italiaan Fabbro zal Buchmann vervangen in de Ronde van Spanje. De 27-jarige renner reed dit seizoen nog geen grote ronde. De laatste wedstrijd van Fabbro was ook de Vuelta a Burgos, waar hij geen rol van betekenis speelde. In 2019 reed de Italiaan de Vuelta al een keer, toen hij in de openingstijdrit dertiende en in de elfde etappe achtste werd.

Naast vervanger Fabbro komen Wilco Kelderman, Jai Hindley, Sergio Higuita, Sam Bennett, Danny van Poppel, Ryan Mullen en Jonas Koch in actie voor BORA-hansgrohe.