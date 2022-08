Vuelta 2022: Dorian Godon moet afhaken na positieve coronatest

AG2R Citroën moet het in de Vuelta a España stellen zonder Dorian Godon. De Fransman heeft positief getest op het coronavirus en start vrijdag niet in Utrecht. Antoine Raugel is opgeroepen als zijn vervanger.

“Aangezien hij positief heeft getest op Covid-19, zal Dorian Godon niet meedoen aan de Vuelta a España. Hij zal vervangen worden door Antoine Raugel”, schrijft AG2R Citroën op sociale media. Godon had als taak Ben O’Connor, de kopman van de ploeg, te beschermen op het vlakke. De 26-jarige Fransman werd onlangs zeventiende in de Ronde van Polen, in de slotrit eindigde hij als elfde.

AG2R Citroën stelt nu dus Raugel op. Daarnaast start de Franse ploeg met Bob Jungels, Andrea Vendrame Clément Champoussin, Jaakko Hänninen, Nans Peters, Nicolas Prodhomme en dus O’Connor. Laatstgenoemde moest – na een derde plaats in het Critérium du Dauphiné – opgeven in de Ronde van Frankrijk. In de Vuelta gaat hij opnieuw voor een goed klassement.