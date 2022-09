Vuelta 2022: Dit zijn de verschillen in het klassement na de bergrit naar Sierra de la Pandera

In de etappe van vandaag werd rode truidrager Remco Evenepoel flink onder vuur genomen. De Belg verloor daardoor vijftig seconden op Primoz Roglic, maar wat gebeurde er nog meer in het algemeen klassement? Een overzicht van de verschillen.

Verschillen in het klassement na etappe 14 in de Vuelta a España

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha-Vinyl) in 52u21m33s

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) op 1m49s

3. Enric Mas (Movistar) op 2m43

4. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 3m46s

5. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 4m53s

6. Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) op 6m02s

7. João Almeida (UAE Emirates) op 6m49s

8. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 6m56s

9. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) op 8m49s

10. Ben O’Connor (AG2R Citroën) op 9m12s

11. Thymen Arensman (Team DSM) op 9m14s

12. Jan Polanc (UAE Emirates) op 10m10s

13. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) op 11m40s

14. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 11m45s

15. Alejandro Valverde (Movistar) op 12m23s

16. David De la Cruz (Astana Qazaqstan) op 13m28s

17. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 13m44s

18. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) op 14m22s

19. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 22m01s

20. Luís Leon Sanchez (Bahrein Victorious) op 22m49s