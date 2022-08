Vuelta 2022: Opgaves José Herrada en Sweeny door positieve coronatest

José Herrada is de volgende uitvaller in de Vuelta a España. De 36-jarige Spanjaard van Cofidis en oudere broer van ritwinnaar Jesús Herrada is besmet met het coronavirus en moet vroegtijdig het strijdtoneel verlaten.

Herrada is alweer de veertiende renner die de Vuelta vroegtijdig moet verlaten wegens een coronabesmetting. Daan Hoole, Jan Hirt, Jaakko Hänninen, Andrea Vendrame, Nikias Arndt, Mark Donovan, Anthony Delaplace, Wout Poels, Pieter Serry, Edoardo Affini, Jarrad Drizners, Mathias Norsgaard en Ethan Hayter gingen hem al voor.

De ervaren Herrada stond na negen etappes 63e in het algemeen klassement, op net geen vijftig minuten van leider Remco Evenepoel. De Spanjaard had in de eerste week echter wel iets te vieren: zijn jongere broer en ploegmaat Jesús Herrada kwam in de zevende etappe naar Cistierna namelijk als winnaar over de finish.

Update 12.38 uur – Opnieuw een coronageval bij Lotto Soudal

Lotto Soudal ziet een tweede renner uitvallen wegens een positieve coronatest: het gaat om Harry Sweeny. De 24-jarige Australiër testte maandag nog negatief bij een testronde van de organisatie, maar werd vandaag wakker met symptomen en blijkt nu wél positief op het virus.

Sweeny wist zich in de eerste Vuelta-week meerdere keren te onderscheiden: zo wist hij in de zevende etappe naar Cistierna met zijn medevluchters uit de greep te blijven van het peloton. De renner van Lotto Soudal kwam er in de eindsprint echter niet aan te pas en moest zo genoegen nemen met een vijfde stek.

