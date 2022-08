Vuelta 2022: Carl Fredrik Hagen en Juan Pedro López kunnen gehavend verder

Carl Fredrik Hagen en Juan Pedro López kunnen de Vuelta a España voortzetten, ondanks dat ze fysiek niet helemaal in orde zijn. De Noor van Israel-Premier Tech kampt na een valpartij met een elleboogblessure en de Spanjaard van Trek-Segafredo heeft last van zijn knie.

Israel-Premier Tech laat weten dat Hagen, die na een valpartij in een natte afdaling ogenschijnlijk veel pijn had, na de rit naar het ziekenhuis is gegaan. “Hij is teruggekomen met het goede nieuws dat hij geen breuken heeft opgelopen. Hij heeft wel meerdere kneuzingen en een wond op zijn rechterelleboog die gehecht moest worden. Maar Carl gaat door”, aldus het WorldTeam van onder meer Chris Froome.

Juan Pedro López kampt knieklachten, laat Trek-Segafredo weten. “Omdat hij al tijd had verloren en omdat hij pijn had vanwege een kneuzing in zijn knie, is besloten om op eigen tempo de slotklim op te rijden. Zo kan hij herstellen en zich blijven focussen op zijn hoofddoel: het winnen van een etappe in deze Vuelta”, schrijft de ploeg. López verloor op Pico Jano bijna 20 minuten en kan een goed klassement daardoor vergeten.

🩺 medical update: @CFHagen Carl arrived back from the hospital after midnight but with the good news no fractures were sustained. He sustained multiple contusions, including a wound on his right elbow which required stitches. Carl races on. Tough. As. Nails. #LaVuelta22 pic.twitter.com/1GClyquEDe — Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) August 26, 2022