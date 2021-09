Vuelta 2021: Voormalig rodetruidrager Kenny Elissonde geeft nu wel op

Kenny Elissonde heeft in de zeventiende etappe van de Vuelta a España besloten om de handdoek te gooien. De Franse klimmer ging nog wel van start in de rit naar Lagos de Covadonga, maar gaf al vroeg op.

Achter de naam van de 30-jarige Elissonde stond drie dagen geleden, tijdens de vijftiende etappe naar El Barraco, ook al korte tijd een DNF’je. Zijn ploeg Trek-Segafredo liet zondag via social media weten dat de Fransman moest opgeven vanwege een ontsteking in de rechterknie, maar op televisiebeelden was te zien dat Elissonde nog altijd in het peloton zat. Het bleek uiteindelijk om zijn Amerikaanse ploegmaat Kiel Reijnen te gaan.

Drie dagen later moet Elissonde alsnog in de bezemwagen stappen wegens aanhoudende kniepijn. De kleine klimmer werd al vroeg in de zeventiende etappe, op de flanken van de Alto de Hortiguera, gelost uit het peloton. Elissonde is na Reijnen en klassementskopman Giulio Ciccone alweer de derde renner van Trek-Segafredo die moet opgeven in de Vuelta.

Elissonde was in de Vuelta één dag de trotse eigenaar van de rode leiderstrui, nadat hij in de vijfde etappe naar Albacete ‘profiteerde’ van een valpartij van toenmalige leider Rein Taaramäe. Elissonde mocht uiteindelijk één dag genieten van het rode kleinood, want in de zesde etappe naar de Alto de la Montaña de Cullera moest hij de leiderstrui alweer afgeven aan Primož Roglič.

#LaVuelta21

Unfortunately we’ve to report that, after Reijnen and Cicco, also King @KennyElissonde has abandoned the race (this time for sure)

Kenny was suffering an inflammation to his right knee since few days

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) September 1, 2021