Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 2 van Caleruega naar Burgos

Nadat de Vuelta a España op gang is geschoten met een tijdrit, is het tijd voor de eerste etappe in lijn. Met 166 nagenoeg vlakke kilometers krijgt het peloton zowaar een relatief rustige start van de Spaanse grote ronde voor de kiezen. In finishplaats Burgos lijkt het peloton op een massasprint af te stevenen. Welke rappe mannen gaan zich mengen om de overwinning? We blikken vooruit!

Parcours

Na de openingstijdrit loopt de eerste etappe in lijn ook volledig door de provincie Burgos. Gestart wordt, voor het eerst, in Caleruega. Dit dorp met iets meer dan 400 inwoners staat vooral bekend om een dertiende-eeuwse klooster vernoemd naar de in Caleruega geboren beschermheilige Dominicus Guzmán. Naast dit klooster, op het dorpsplein, zal het startschot worden gegeven.

Op enkele kleine heuvels na kan de rit als vlak worden bestempeld. Wielerflits vlak zoals Jetse Bol zou zeggen, want een biljartlaken zal het peloton in de Vuelta zelden aantreffen. Ondanks de afwezigheid van gecategoriseerde beklimmingen worden ruim 1000 hoogtemeters overwonnen.

Vrijwel de gehele etappe loopt over het Meseta Central, oftewel de Spaanse Hoogvlakte. Dit plateau beslaat het grootste deel van het Iberisch schiereiland. Ruim 300 miljoen jaar geleden vormde zich een bergketen die na een lange periode van erosie is verworden tot de huidige hoogvlakte van gemiddeld 600 meter hoog.

De Meseta staat onder andere bekend om haar bijzondere weersomstandigheden. Het klimaat wordt er omschreven als nueve meses de invierno, tres meses de infierno: negen maanden winter, drie maanden hel. Een lange winter wordt hier afgewisseld met een verschroeiende zomer waar temperaturen boven de 40 graden niet ongewoon zijn. Het gebrek aan serieuze obstakels lijkt te betekenen dat het peloton genoeg kans krijgt om eens rustig om zich heen te kijken, door het dorre heuvellandschap.

In de laatste vijf kilometer moet weliswaar een klein heuveltje worden overwonnen maar de rappe mannen lijken zich klaar te mogen maken voor een massaspurt. Op anderhalve kilometer van de finish ligt nog een haakse bocht maar hierna loopt de weg kaarsrecht naar de meet toe. De finishstreep ligt getrokken in het hart van Gamonal. De laatste winnaar in deze wijk van Burgos was Bauke Mollema in 2013, nadat hij het peloton verraste met een late uitval op 500 meter van de aankomst.

Start: 13.32 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.41 uur

Afstand: 166,7 kilometer

Favorieten

Bij Groupama-FDJ staat de Vuelta in het teken van etappes winnen met Arnaud Démare. Voor de sterke Fransman biedt de Spaanse ronde een mooie gelegenheid om revanche te nemen na zijn teleurstellend verlopen Tour de France, waarin hij niet kon winnen en in de negende etappe naar skioord Tignes de tijdslimiet misliep. In zijn debuut-Vuelta kan hij rekenen op de kwaliteiten van Kevin Geniets, Jacopo Guarnieri, Tobias Ludvigsson en Ramon Sinkeldam, die hem in de perfecte positie naar de eindsprint kunnen brengen.

Een jaar en een paar dagen na zijn vreselijke ongeval in de Ronde van Polen staat Fabio Jakobsen er weer in een grote ronde, na de Vuelta van 2019 zijn tweede uit zijn carrière. In de afgelopen Tour de Wallonie heeft hij met twee zeges bewezen dat hij het winnen niet is verleerd. Zowel in de geïmproviseerde etappe op het circuit van Zolder als in de slotrit naar Quaregnon was hij de beste. Jakobsen mogen we in de eerste sprint dus zeker verwachten! Hij wordt door door de snelle mannen Josef Černy, Florian Sénéchal en Zdenek Štybar bijgestaan.

In de Tour moest hij Tim Merlier nog naast zich dulden, maar in de Vuelta is Jasper Philipsen deze keer wel de enige sprinter bij Alpecin-Fenix. De jonge Antwerpenaar verzamelde een hele stapel podiumplaatsen in de Tour, maar dat die felbegeerde zege uitbleef viel rauw op zijn dak. Na zijn tweede plaats op de Champs-Élysées was de ontgoocheling duidelijk zichtbaar. Philipsen hoopt net als vorig jaar in Puebla de Sanabria een etappe mee te pikken in de Vuelta, waarnaar hij met Alexander Krieger, Sacha Modolo en Scott Thwaites een paar snelle mannen mee krijgt.

Na zeven jaar is Michael Matthews terug in de Vuelta, de ronde waar hij tot nu toe drie etappes wist te winnen. De Australiër draagt het kopmanschap bij BikeExchange en is hongerig naar een nieuwe zege nadat hij in de Tour niet verder kwam dan de ereplaatsen. Sowieso wist hij dit jaar nog niet te winnen, dus er is hem veel aan gelegen om een einde te maken aan die droogte. Bij zijn ploeg heeft hij met Luka Mezgec en landgenoot Robert Stannard nog twee snelle mannen naast zich.

Bij BORA-hansgrohe mag Jordi Meeus zich uitleven in de sprintetappes. Voor de neoprof, die pas zijn contract verlengde tot eind 2024, is de Vuelta pas zijn eerste grote ronde, maar hij kan uit zijn seizoen tot nu toe vertrouwen putten. Zo won hij een etappe in de Ronde van Hongarije, waar hij ook een dag de leiderstrui droeg, en reed hij in de Vuelta a Burgos een keer naar een vierde en een vijfde plaats. Met Martin Laas heeft Meeus nog een snelle man aan zijn zijde; de Est pakte in de Arctic Race of Norway nog een etappezege mee.

Juan Sebastián Molano lijkt zijn snelle benen weer te hebben teruggevonden. Hij keerde namelijk met twee etappezeges terug uit de Vuelta a Burgos. In Briviesca versloeg hij Alberto Dainese, en in Aranda de Duero wist hij na een leadout van zijn ploeggenoot Matteo Trentin Jon Aberasturi en Vincenzo Albanese achter zich te laten. Bij zijn vorige twee deelnames was zijn beste resultaat een dertiende plek; dat moet de Colombiaanse sprinter van UAE Emirates, die nog contract heeft tot eind 2022 met zijn huidige vorm normaal gesproken kunnen verbeteren.

Jon Aberasturi dan, zijn naam is al gevallen. Bij zijn vorige drie deelnames reed de Spaanse renner van Caja Rural-Seguros RGA al een handvol top 10-klasseringen bij elkaar, maar winnen deed hij nog niet in de Vuelta. Hij verkeert in goede vorm, nadat hij in de Vuelta a Burgos al een ereplaats pakte en een keer vijfde werd. In juni won hij een rit in de Ronde van Slovenië, zijn enige zege tot op heden dit seizoen.

Israel Start-Up Nation is zonder uitgesproken kopman naar de Vuelta afgereisd, maar richt zich op etappezeges. In de sprints is Davide Cimolai dan de renner om rekening mee te houden. Dit jaar reed hij drie ereplaatsen bij elkaar in de Giro d’Italia en in de massasprints is hij een vaste klant in de top-10, maar winnen doet hij maar weinig. Zijn laatste overwinning dateert alweer van de Tour de Wallonie van 2019.

Alberto Dainese is bij Team DSM de snelle man in de ploeg. De Europese beloftenkampioen van Alkmaar (2019) won vorig jaar in zijn eerste profseizoen een etappe in de Herald Sun Tour, maar dit kalenderjaar wacht hij nog op zijn eerste zege. In het voorjaar was hij een keer tweede in de tweede rit van de Ronde van Hongarije en onlangs was hij weer tweede in de tweede rit van de Vuelta a Burgos. In dit veld zonder al te veel grote namen heeft Dainese zeker kansen.

Een aantal ploegen heeft behalve de bovengenoemde sprinters nog een renner mee die zelf een spurt kan rijden. We noemden Martin Laas al, maar hetzelfde geldt voor Florian Sénéchal, Sacha Modolo, Luka Mezgec, Matteo Trentin en Ryan Gibbons. Anders sprinters zijn Clément Venturini, de veelzijdige Magnus Cort, Juan José Lobato, Riccardo Minali, Florian Vermeersch en Reinardt Janse van Rensburg. Bij Cofidis hoopt Piet Allegaert zich een aantal keer ‘te kunnen smijten’.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud Démare

*** Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen

** Michael Matthews, Jordi Meeus, Juan Sebastián Molano

* Jon Aberasturi, Davide Cimolai, Alberto Dainese, Martin Laas

Vuelta 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Gedurende de tweede etappe van Caleruega naar Burgos is het zonnig, droog en heet met een middagtemperatuur rond 35 graden, meldt Weeronline. Op de open vlaktes moeten de renners rekening houden met een matige noordenwind, windkracht 3 à 4. De kans op waaiers is echter niet groot, want deze wind is vooral een tegenwind.

De tweede etappe is vanaf 14.40 uur live te volgen via de Eurosport Player en vanaf 15.00 uur op Eurosport 1. Ook Sporza brengt de laatste grote ronde van het seizoen weer in de huiskamers. De live-uitzending op televisie begint om 15.50 uur op Eén. WielerFlits komt zondag uiteraard ook met een eigen liveblog!