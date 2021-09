Vuelta 2021: Valpartij dwingt Sander Armée tot opgave

De zeventiende etappe van de Vuelta a España heeft de nodige slachtoffers geëist. Na de eerdere opgaves van Kenny Elissonde en Luis Léon Sánchez is ook Sander Armée niet meer in koers. De Belg van Qhubeka NextHash kwam tijdens de etappe ten val en de ploeg vreest voor een sleutelbeenbreuk.

De 35-jarige Armée stond voor de zeventiende etappe naar Lagos de Covadonga 110e in het algemeen klassement, op meer dan twee uur van Odd Christian Eiking. De ervaren Belg koos de afgelopen weken enkele keren voor de aanval, maar zonder succes. Vier jaar geleden boekte hij in de Vuelta nog de grootste zege uit zijn carrière met winst in de zeventiende etappe naar Santo Toribio.

Armée is, na Reinardt Janse van Rensburg, de tweede uitvaller van Qhubeka NextHash sinds de start van de ronde in Burgos. De ploeg vreest voor een sleutelbeenbreuk bij de Belg, maar Armée moet nog naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Unfortunately @SanderArmee has crashed out of @lavuelta.

It seems he may have fractured his collarbone but scans will need to confirm this… further update to follow post stage.

