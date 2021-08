Vuelta 2021: Tweede ritzege voor Fabio Jakobsen in La Manga del Mar Menor

De achtste etappe in de Ronde van Spanje is een prooi geworden voor Fabio Jakobsen. In de straten van La Manga del Mar Menor boekte de Nederlander zijn tweede ritzege. Alberto Dainese werd tweede, Jasper Philipsen derde. De klassementsrenners hadden een rustige dag.



Toen koersdirecteur Javier Guillén enkele minuten na half twee met zijn vlag zwaaide om het peloton op gang te trekken op weg naar alweer een vierde massasprint in deze ronde, reed er meteen een kopgroep weg. De Basken Mikel Iturria, Ander Okamika en Aritz Bagues zouden vermoedelijk een dagje voor de tv-minuten vooruitrijden, maar deden toch een dappere poging om zo lang mogelijk weg te blijven.

Deceuninck-Quick-Step controleert de etappe

In het eerste wedstrijduur zagen we de voorsprong van Iturria, Okamika en Bagues rap oplopen naar vier minuten, maar daarna nam Deceuninck-Quick-Step zijn verantwoordelijkheid door op kop te gaan rijden voor Fabio Jakobsen. De Heukelumse sprinter won al een rit deze Vuelta en eindigde al twee keer als tweede, maar aasde zaterdag op meer: het overnemen van de groene trui van Jasper Philipsen door in La Manga del Mar Menor te winnen.

Bij de tussensprint op zeventig kilometer van de meet zag Jakobsen de Belg nog een aantal punten uitlopen, maar voor het wel of niet dragen van de trui aan het einde van de dag was dat van ondergeschikt belang. Als een van de twee aan het einde van de dag als eerste de meet zou bereiken, zou diegene de groene puntentrui om zijn schouders krijgen.

Vlucht vroegtijdig ingerekend, Jakobsen wint chaotische sprint

Op 36 kilometer van de meet werden de drie koplopers gecontroleerd ingerekend en konden de sprintersploegen hun voorbereiding op de sprint beginnen. De treintjes van sprintersploegen Alpecin-Fenix, Deceuninck-Quick-Step, Team DSM en Groupama-FDJ lieten zich richting de finishstraat steeds nadrukkelijker gelden.

Na een rommelige finale, waarin Jetse Bol het nog probeerde en de meeste treintjes hun sprinter kwijt waren, kreeg Jakobsen het voor elkaar om in pole-position aan de sprint te beginnen. Als eerste ging hij aan: Alberto Dainese en Philipsen hadden geen antwoord op zijn versnelling. Zodoende boekte hij zijn tweede ritzege en nam hij de groene puntentrui over van zijn Belgische concurrent.