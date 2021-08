Vuelta 2021: Simon Carr (EF Education-Nippo) geeft op

Simon Carr is de volgende uitvaller in de Vuelta a España. De Britse klimmer van EF Education-Nippo staakte in de elfde etappe naar Valdepeñas de Jaén de strijd.

Carr was niet ongeschonden de eerste koersweek van deze Vuelta doorgekomen. In het tweede weekend liep de Britse klimmer namelijk al verschillende verwondingen en schaafwonden op bij valpartijen. Nadat hij eerder dit jaar al de Giro d’Italia reed, was de Vuelta zijn tweede grote ronde in zijn nog prille carrière. Eerder in de ronde nam zijn ploeg EF Education-Nippo al afscheid van kopman Hugh Carthy.

Carr was niet de eerste uitvaller in de elfde etappe. Twee renners verschenen niet meer aan de start: tweevoudig ritwinnaar Jasper Philipsen kampte met koorts en Alex Aranburu ondervond te veel last van de gevolgen van een val.

Vuelta 2021: De uitvallers