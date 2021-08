Vuelta 2021: Sep Vanmarcke, Giulio Ciccone en Rudy Molard stappen af

Sep Vanmarcke en Giulio Ciccone zijn uit de Vuelta a España gestapt. Met nog 80 kilometer te rijden in de zestiende etappe besloten de Belg van Israel Start-Up Nation en de Italiaan van Trek-Segafredo de handdoek in de ring te gooien, nadat ze betrokken waren bij een massale val.

Ciccone liep bij die valpartij een stevige kneuzing en een snijwond op in zijn rechterknie, meldt zijn ploeg Trek-Segafredo. De klimmer stond aan het begin van de slotweek op de twaalfde plek in het algemeen klassement. Vanmarcke stond 144e op bijna drie uur van de klassementsleider Odd Christian Eiking. Zijn schade is nog niet bekend.

Door de opgaves van Vanmarcke en Ciccone staat de teller van het aantal uitvallers in de Vuelta a España nu op 25.

Update 15.48 uur: Ook Rudy Molard heeft opgegeven. De Fransman van Groupama-FDJ was eveneens betrokken bij de valpartij van Vanmarcke en Ciccone.