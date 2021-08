Vuelta 2021: Romain Bardet wordt onderzocht na val

Romain Bardet is niet ongeschonden uit de vijfde etappe van de Vuelta a España gekomen. In de slotfase van de rit naar Albacete was de Franse klimmer een van de grootste slachtoffers van een massale val en moest zich na afloop van de etappe laten onderzoeken.

Voor Bardet, die na vier dagen veertiende stond in het algemeen klassement, werd de vijfde rit er een om snel te vergeten. De 30-jarige klimmer was betrokken bij de grote valpartij op elf kilometer van de streep. Hij was een van de grootste slachtoffers van de val, maar kon desondanks weer op de fiets stappen en in het bijzijn van ploegmaat Chris Hamilton twaalf minuten na winnaar Jasper Philipsen de finish bereiken. In het klassement zakte hij naar de 93e plek.

Na zijn val onderging Bardet al verschillende checks op de route en na de finish verdween hij de ploegbus in om door de ploegarts te worden onderzocht. “Romain kon na zijn valpartij de finish bereiken en de ploegartsen zullen hem vanavond onderzoeken. Hij moet verschillende checks ondergaan om zeker te stellen dat hij oké is”, liet Team DSM-ploegleider Matt Winston weten. “Hij kwam met pijn over de streep, dus we gaan hem nauw in de gaten houden vanavond.”