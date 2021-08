Vuelta 2021: Reinardt Janse van Rensburg eindigde buiten tijd

Reinardt Janse van Rensburg heeft de tijdslimiet gemist in de zevende rit van de Vuelta a España. De Zuid-Afrikaanse sprinter van Qhubeka-NextHash bereikte zes minuten te laat de aankomst op Balcón de Alicante, waardoor hij vandaag niet meer van start mag gaan.

Janse van Rensburg kwam na vier uur en 51 minuten over de aankomst, terwijl de tijdslimiet was vastgesteld op vier uur en 45 minuten. “Jammer genoeg heb ik vandaag de tijdslimiet gemist. Ik had last van de luchtvochtigheid vandaag”, liet de Zuid-Afrikaan via social media weten. Hij wilde het publiek langs de kant van de weg nog bedanken. “De Vuelta is een geweldige koers. Het spijt me dat ik mijn ploeggenoten moet achterlaten, ik wens ze nog veel succes!”

Janse van Rensburg was de zesde uitvaller in de etappe naar Balcón de Alicante. Eerder verlieten ook Emmanuel Morin, Hugh Carthy, Óscar Rodríguez, Mads Würtz Schmidt en Alejandro Valverde de koers.