Vuelta 2021: Puntenklassement op de schop, sprinters ruiken hun kans

Het puntenklassement van de Vuelta a España heeft een flinke transformatie ondergaan. Dat heeft organisator Unipublic bevestigd aan WielerFlits. Door de nieuwe puntentelling, die erg veel lijkt op die van de Tour de France, zijn de sprinters in het voordeel.

Aan de hand van de moeilijkheid van de etappe wordt nu bepaald of de ritwinnaar 50 punten, 30 punten of 20 punten ontvangt. Daarnaast zijn bij elke tussensprint onderweg ook 20, 17, 15, 13 en 10 punten te verdienen voor de eerste vijf renners die passeren. De afgelopen jaren lagen daar slechts 3, 2 en 1 punt voor het oprapen.

Aan de finish van elke etappe zijn voor de eerste vijftien renners punten te verdienen voor het puntenklassement. In tijdritten en zware bergetappes gaat het om maximaal 20 punten voor de winnaar. In heuveletappes zijn dat maximaal 30 punten en in vlakke ritten liggen 50 punten klaar voor de winnaar. Ook al zijn er relatief weinig sprintritten; dit is in het voordeel van de rappe mannen.

De Vuelta had de laatste jaren een eenvoudig puntenklassement. Elke etappezege, ongeacht het profiel of de moeilijkheid, was goed voor 25 punten. Aangezien de Vuelta traditioneel veel bergetappes heeft en weinig sprintkansen biedt, ging de puntentrui vaak naar een klimmer. De laatste vier jaar waren dat Primož Roglič (2019 en 2020), Alejandro Valverde (2018) en Chris Froome (2017).