Óscar Rodríguez is er niet meer bij in de Vuelta a España. De Spaanse renner van Astana-Premier Tech staakte de strijd in de zevende etappe, nadat hij bij een val eerder in de ronde zijn linkerknie had geblesseerd.

