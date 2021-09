Vuelta 2021: Ook Sergio Henao en Sacha Modolo geven op in negentiende etappe

Behalve Louis Meintjes bereikten ook Sergio Henao en Sacha Modolo de finish niet in de etappe naar Monforte de Lemos, in de Vuelta a España. Daardoor moeten zowel Qhubeka NextHash als Alpecin-Fenix met vijf renners verder.

Henao was woensdag gevallen in de rit naar Lagos de Covadonga. De Colombiaanse klimmer kon die etappe nog wel uitrijden en ook gisteren, in de rit naar Altu d’El Gamoniteiru, wist hij de pijn in zijn voet, rug en hand te verbijten. Henao hoopte dat hij vandaag minder last zou hebben, maar de pijn werd niet minder en na zestig kilometer kneep hij de remmen dicht.

Modolo kon in de negentiende etappe naar Monforte de Lemos niet meer verder, meldde zijn ploeg Alpecin-Fenix. “Na negentien-en-een-halve etappe moest hij opgeven in de Vuelta. Rust lekker uit en tot snel, Sacha”, schreef het team op social media.