Vuelta 2021: Oier Lazkano skipt laatste weekend vanwege fysiek ongemak

Oier Lazkano verschijnt niet meer aan de start van de twintigste etappe van de Vuelta a España. De Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA kampt met spijsverteringsproblemen en kan daarom niet verder rijden.

Lazkano was bezig aan zijn eerste grote ronde. Hij was een van de renners bij Caja Rural-Seguros RGA die zich al vroeg in de koers op de lange vlucht richtten. Het leverde hem in de vijfde etappe de strijd voor de prijslust op.

Omdat hij wegens spijsverteringsproblemen een slechte nacht achter de rug had, werd besloten dat Lazkano niet meer van start gaat in de etappe naar Mos. Na Jonathan Lastra is hij de tweede uitvaller bij Caja Rural-Seguros RGA.