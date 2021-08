Vuelta 2021: Meerdere hechtingen voor Mikel Nieve na val

Mikel Nieve was een van de onfortuinlijke renners die betrokken was bij de grote valpartij in de finale van de vijfde etappe van de Vuelta a España. De Spaanse klimmer kwam met pleisters op zijn gezicht, zijn rechterarm in het verband en overal bloedvlekken over de finish.

Nieve was een van de renners die bij de massale val op elf kilometer van de streep lelijk tegen de grond ging. De 37-jarige Spanjaard van Team BikeExchange had een flinke snee in zijn bovenarm en verwondingen aan zijn gezicht, en werd ter plaatse behandeld door de artsen. Ondanks al zijn verwondingen stapte hij toch weer op de fiets en bereikte na 184,4 kilometer in het bijzijn van de ploeggenoten Chris Hamilton en Romain Bardet van DSM en Ben Zwiehoff van BORA-hansgrohe op twaalf minuten achterstand de finish.

Met pleisters op zijn gezicht en bloed op zijn shirt kwam hij over de aankomst in Albacete. Na de etappe liet Team BikeExchange via social media weten dat Nieve moest worden gehecht aan de verwondingen aan zijn gezicht en elleboog. ’s Avonds wordt hij verder behandeld door het medisch personeel van de ploeg. De Spanjaard is normaal gesproken een van de troeven van de Australische ploeg voor de bergetappes. Onlangs liet hij zien in goede vorm te verkeren met een vierde plaats in de etappe over de Picón Blanco in de Vuelta a Burgos.