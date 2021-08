Vuelta 2021: Kiel Reijnen (Trek-Segafredo) eerste uitvaller Trek-Segafredo

Kiel Reijnen is de eerste uitvaller van Trek-Segafredo in de Vuelta a España. De Amerikaanse formatie had het eerder nog over de Fransman Kenny Elissonde, maar dit bleek een vergissing. Reijnen is de 22ste uitvaller in de Ronde van Spanje.

De 35-jarige Amerikaan Reijnen was na veertien etappes de rode lantaarn in het klassement. Zijn achterstand op leider Odd Christian Eiking bedroeg al bijna drie uur. Reijnen probeerde in de Vuelta zo goed mogelijk klassementskopman Giulio Ciccone te ondersteunen. De Italiaan staat momenteel twaalfde in de stand, op 6m16s van rodetruidrager Eiking.

Reijnen is bezig aan zijn zesde seizoen voor Trek-Segafredo, maar beschikt wel over een aflopend contract. De Amerikaan was in het verleden een snelle man die behoorlijk wat succes had in eigen land. Zo won hij onder meer twee etappes in de USA Pro Cycling Challenge en twee ritten in de Tour of Utah.

Sorry for the misunderstanding, we got wrong info 🙏 @Kielreijnen abandoned the race and not @KennyElissonde — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 29, 2021