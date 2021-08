Vuelta 2021: Juan Sebastián Molano stapt af na valpartij

Juan Sebastián Molano maakt geen onderdeel meer uit van het peloton in de Vuelta a España. De Colombiaanse sprinter van UAE Emirates kwam vroeg in de negende etappe ten val en besloot af te stappen.

Volgens UAE Emirates valt de schade mee bij de 26-jarige Molano. De WorldTour-ploeg laat weten dat de spurter alleen wat schaafwonden overgehouden aan zijn valpartij in de bergrit naar de Alto de Velefique.

Het was sowieso al een ongelukkig weekend voor Molano. Zaterdag werd hij vanwege een onreglementaire sprint nog teruggezet in de uitslag van de vlakke etappe naar La Manga del Mar Menor. Toch heeft de Colombiaan enkele ereplaatsen achter zijn naam: in etappe 2 en etappe 5 wist hij naar een vierde plek te sprinten.

#LaVuelta21 After an early crash on stage 9 unfortunately @sebasmolano_ has abandoned, thankfully only suffering some abrasions.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/NKYu0GfpcF

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 22, 2021