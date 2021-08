Vuelta 2021: Opgaves Johan Jacobs, Sergio Martin en Jacopo Guarnieri

Update

Johan Jacobs al zijn eerste grote ronde niet uitrijden. De Belgische Zwitser, uitkomend voor Movistar, kwam in de negende etappe van de Vuelta a España ten val en moest noodgedwongen opgeven. Hij heeft last van de rug, meldt zijn ploeg op sociale media.

De 24-jarige Jacobs maakte namens Movistar in de Vuelta zijn groterondedebuut als helper van de drie kopmannen Enric Mas, Miguel Ángel López en Alejandro Valverde. Na de opgave van Valverde vrijdag, had Jacobs nog maar twee leiders om voor te werken.

Een valpartij in de negende rit zorgt er echter voor dat zijn Vuelta er vroegtijdig op zit. Jacobs, die een verleden heeft in de cross, is de tiende uitvaller in deze ronde.

Update 15.24 uur – Nog twee opgaves gemeld

De organisatie meldt ook de opgaves van Sergio Roman Martín (Caja Rural-Seguros RGA) en Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) in de negende etappe.