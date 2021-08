Vuelta 2021: Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers) geeft er de brui aan

INEOS Grenadiers is nog maar met zes renners in koers. Na de opgave van Richard Carapaz heeft ook zijn landgenoot Jhonatan Narváez besloten om uit de wedstrijd te stappen. Narváez is de 23ste uitvaller sinds de start van de ronde in Burgos.

Narváez moest de voorbije etappes kopmannen Egan Bernal en Adam Yates zo goed mogelijk bijstaan, maar liet zich ook opmerken in de tiende etappe naar Rincón de la Victoria. De 24-jarige Ecuadoraan was toen mee in de vlucht van de dag en kwam als zesde over de streep in de finishplaats. Zijn ploegmaat Dylan van Baarle werd die dag vierde.

Narváez is dus de tweede renner van INEOS Grenadiers die vroegtijdig het strijdtoneel moet verlaten. Richard Carapaz moest gisteren uitgeput de Vuelta a España verlaten. De olympische kampioen van Tokio had moeite met de hoge temperaturen, waaraan het peloton wordt blootgesteld in de Spaanse etappekoers.

De Britse sterrenformatie rekent in de resterende etappes van de Vuelta nog op klassementsrenners Bernal en Yates, Van Baarle, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov en Tom Pidcock. De ploeg heeft met Egan Bernal en Adam Yates twee man bij de beste tien. Bernal staat voorlopig zevende, Yates is de nummer acht.