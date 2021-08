Vuelta 2021: Jasper Philipsen wint in Albacete, Elissonde nieuwe leider

Jasper Philipsen heeft de vijfde etappe van de Vuelta a España gewonnen. In Albacete versloeg de kopman van Alpecin-Fenix Fabio Jakobsen en Alberto Dainese. Het was zijn tweede dagzege in de ronde. Rein Taaramäe kwam na een val op elf kilometer van de finish met achterstand over de streep en moest de rode trui afstaan aan Kenny Elissonde.

De vijfde etappe over 184,4 kilometer van Taracón naar Albacete was een van de vlakste ritten van deze Vuelta, al moest door het Spaans vlakke karakter toch nog 600 meter hoogteverschil worden overwonnen. Op het parcours lagen echter geen noemenswaardige hindernissen, en alleen de wind en de warmte konden het peloton misschien nog verontrusten. Snelle mannen als Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Arnaud Démare en Jordi Meeus waren dan ook de favorieten voor de dagzege op deze dag over de Spaanse hoogvlakte.

Spaanse ProTeams in de aanval

Met Rein Taaramäe, die ondanks zijn val gisteren in de finale gewoon kon verder rijden, in de rode leiderstrui werd het peloton om een uur op gang gebracht. Het duurde niet lang voordat de vlucht van de dag tot stand kwam. Net als in de sprintetappe naar Burgos hadden alle drie de Spaanse wildcard-ploegen een mannetje van voren: Pelayo Sanchez namens Burgos-BH, Oier Lazkano van Caja Rural-Seguros RGA en Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Sanchez stond er het best voor in het klassement op de negentigste plaats, op tien minuten van Taaramäe.

De vluchters reden maximaal zeven minuten weg bij het peloton, waar Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg van Taaramäe, controleerde. Toen ook Deceuninck-Quick-Step en Alpecin-Fenix zich op kop zetten en het peloton versnelde, begon het verschil terug te lopen. Ook Groupama-FDJ ging zich met de achtervolging bemoeien en even na halfkoers was de voorsprong al tot twee minuten teruggebracht. Daarmee waren de vluchters weer binnen schootsafstand voor de ploegen van de sprinters, die daarna de teugels weer wat konden laten vieren.

Na 131 kilometer lag in La Roda de tussensprint. De vluchters wilden er alle drie wel voor gaan en het was Lazkano die de volle buit pakte, vóór Sanchez en Azparren. Het peloton kwam ruim twee minuten later bij de tussensprint, waarvoor Groupama-FDJ en Alpecin-Fenix wel wilden sprinten. Philipsen werd vierde en Démare vijfde, waardoor zij respectievelijk dertien en tien punten inliepen op de groene trui van Jakobsen, die zich niet mengde in het spurtje. Vanaf dat moment was het nog 52 kilometer tot de finish in Albacete, een plaats met een rijke historie in de Vuelta.

Omstandigheden niet gunstig genoeg voor waaiers

Dan kwamen ook de teams van de klassementsrenners naar voren om zich niet te laten verrassen door de wind. De omstandigheden waren echter niet zo gunstig dat het ook daadwerkelijk op de kant kon worden gezet. Van voren werd Sanchez met nog 34 kilometer te rijden als eerste renner gelost. De Spanjaard van Burgos-BH moest al een paar kopbeurten overslaan en zag de andere vluchters even later uit het zicht verdwijnen. Even later was ook bij Azparren het beste eraf; tot 21 kilometer van het einde kon hij bij Lazkano blijven, maar toen moest ook hij lossen.

Lazkano had op dat moment nog anderhalve minuut, maar het was een ongelijke strijd tegen het peloton en op vijftien kilometer van de streep werd hij voorbijgereden door de grote groep. Vanaf dat moment was het aan de ploegen van klassementsrenners en de sprinters om hun kopmannen veilig naar de finale te loodsen. Toch ging het mis. Met nog elf kilometer te rijden werd voorin het peloton gevallen, waardoor een groot deel van de groep tegen de grond ging of door de val werd opgehouden.

Mads Würtz Schmidt was een van de eerste renners die vielen, en onder anderen Rein Taaramäe was bij de val betrokken. Romain Bardet liep flinke schaafwonden op en Mikel Nieve moest aan meerdere snijwonden worden behandeld. De groep die vóór de val uitreed wachtte vervolgens, zodat achteropgeraakte renners konden terugkeren. Toch werd in de laatste kilometers de vaart er weer in getrokken, want in Albacete was nog een dagzege te verdelen. Alpecin-Fenix vereffende het pad voor kopman Philipsen.

Perfecte leadout voor Philipsen

UAE Emirates leidde het peloton dan naar de laatste kilometer, ook de trein van Groupama-FDJ werd op de rails gezet. Het was echter Alpecin-Fenix dat zijn zaakjes uitstekend voor elkaar had en Philipsen perfect afzette voor de eindsprint. Die liet dan Fabio Jakobsen en Alberto Dainese achter zich. Juan Sebastián Molano en Piet Allegaert vervolledigden de top-5. Door zijn overwinning werd Philipsen de nieuwe leider in het puntenklassement. Omdat Taaramäe met 2:20 minuten achterstand over de streep kwam, nam Kenny Elissonde de rode leiderstrui over.