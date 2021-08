Vuelta 2021: Geen breuken voor Mads Würtz Schmidt na massale val

Mads Würtz Schmidt heeft geen breuken overgehouden aan de massale val in de vijfde etappe van de Vuelta a España, blijkt uit onderzoek. De Deense renner van Israel Start-Up Nation kan daardoor de ronde voortzetten.

Würtz Schmidt was een van de eerste renners die tegen de grond ging bij de massale val op elf kilometer van de finish in Albacete, waarbij een groot deel van het peloton betrokken was. Na de etappe werd de regerende Deense wegkampioen naar het ziekenhuis overgebracht voor nader onderzoek. Daarbij kwamen geen breuken aan het licht, meldde zijn ploeg vanavond. Wel kampt hij met meerdere kneuzingen en schaafwonden.

Behalve Würtz Schmidt waren ook zijn ploeggenoten Itamar Einhorn, Sep Vanmarcke en Davide Cimolai betrokken bij de val – vrijwel de voltallige sprinttrein van Israel Start-Up Nation. Ook zij zitten onder de blauwe plekken. “Ik heb me weleens beter gevoeld, maar ook slechter” vertelde Cimolai nadat hij door het medisch personeel was behandeld. Eerder in de ronde raakte de ploeg Alex Cataford kwijt nadat hij bij een val in de tweede etappe een sleutelbeen brak.