Vuelta 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na etappe zes

In de zesde etappe van de Vuelta a España moesten de klassementsrenners met de billen bloot op de Alto de la Montaña de Cullera. Primož Roglič deed nog maar eens de beste zaken, terwijl Hugh Carthy bijzonder veel tijd verloor. WielerFlits zet de belangrijkste namen op een rijtje.

Het verschil tussen Roglič en zijn eerste belager, de Spanjaard Enric Mas, bedraagt nu 25 seconden in het voordeel van de Sloveen. Wat opvalt is dat Movistar er uitstekend voorstaat: naast Mas vinden we ook Miguel Ángel López en Alejandro Valverde in de voorlopige top-5. Ook Egan Bernal staat er nog altijd goed voor, maar kijkt al wel tegen een achterstand aan van 41 seconden.

Verder in de top-10 zien we de namen van Aleksandr Vlasov, Giulio Ciccone, Mikel Landa en Fabio Aru. De grootste verliezer vandaag was Hugh Carthy. De Britse klimmer van EF Education-Nippo, vorig jaar nog derde in de Vuelta, had het de voorbije dagen ook al lastig en verloor vandaag bijna drie minuten op zijn concurrenten voor de eindzege. Carthy staat nu 33ste, op 4m28s van Roglič.

Verschillen tussen de favorieten na etappe 6 (t.o.v. Roglič)

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2. Enric Mas (Movistar) op 25s

3. Miguel Ángel López (Movistar) op 36s

4. Alejandro Valverde (Movistar) op 41s

5. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 41s

6. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) op 53s

7. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) op 58s

9. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 1m12s

10. Fabio Aru (Qhubeka NextHash) op 1m17s

11. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 1m22s

15. Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) op 2m09s

17. David De la Cruz (UAE Emirates) op 2m14s

18. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 2m18s

19. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 2m19s

21. Clément Champoussin (AG2R Citroën) op 2m44s

26. Jack Haig (Bahrain Victorious) op 3m06s

33. Hugh Carthy (EF Education-Nippo) op 4m28s

37. Guillaume Martin (Cofidis) op 5m04s

40. Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step) op 5m59s

46. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) op 8m14s

54. Rafal Majka (UAE Emirates) op 13m08s