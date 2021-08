Vuelta 2021: Davide Cimolai staakt de strijd

Davide Cimolai is halverwege de achtste etappe in de Vuelta afgestapt. Het is nog niet bekend waarom de Italiaan van Israel Start-Up Nation de strijd heeft gestaakt.

De sprinter van de Israëlische ploeg kwam er deze ronde nog niet aan te pas. Een 53ste plaats was zijn beste dagresultaat, terwijl er na zeven koersdagen al drie massasprints zijn geweest. Cimolai is de negende uitvaller tot nu toe.