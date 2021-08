Vuelta 2021: Astana-Premier Tech moet ook verder zonder Omar Fraile

Astana-Premier Tech moest eerder in de Vuelta a España al afscheid nemen van Óscar Rodríguez en Alex Aranburu en nu gooit ook Omar Fraile de handdoek. De Spaanse kampioen heeft te veel last van een rugblessure. Met Fraile is de achttiende uitvaller van de Vuelta een feit.

De 31-jarige Fraile werd al een week geremd door een rugblessure, maar na een valpartij in de twaalfde etappe naar Córdoba kreeg de rasaanvaller nog meer last van zijn rug. Na een slechte nachtrust heeft de ploeg besloten om Fraile uit koers te halen. De Spanjaard, normaal erg actief in bergritten en overgangsetappes, was bezig aan een geruisloze Ronde van Spanje.

In het algemeen klassement stond Fraile 157ste op meer dan twee uur van leider Odd Christian Eiking. Door het uitvallen van Fraile is Astana-Premier Tech nog maar met vijf renners in koers. Kopman Aleksandr Vlasov, de gebroeders Gorka en Ion Izagirre, Yuriy Natarov en Luis Léon Sánchez staan vandaag wel gewoon aan het vertrek van de dertiende etappe. Sánchez kwam gisteren trouwens ook ten val op weg naar Córdoba.

Eerder in de ronde moest de ploeg al afscheid nemen van klimmer Rodríguez en puncheur Aranburu. Die eerste moest in de zevende etappe de strijd staken wegens een knieblessure, Aranburu kwam tijdens de tiende etappe ten val in de afdaling van de Puerto de Almáchar en had te veel last van zijn verwondingen.