Vuelta 2021: Alpecin-Fenix neemt Jasper Philipsen mee voor de sprints

Alpecin-Fenix heeft de achtkoppige ploeg bekendgemaakt voor de Vuelta a España. Na de Tour de France maakt Jasper Philipsen ook in de laatste grote ronde van het jaar zijn opwachting. In 2020 wist hij daar in Puebla de Sanabria een sprint te winnen.

Philipsen reed dit seizoen al de Tour de France, waar hij het kopmanschap in de sprints deelde met Tim Merlier. De Antwerpenaar werd drie keer tweede, waaronder in de slotetappe naar de prestigieuze Champs-Élysées, en drie maal derde. Met Alexander Krieger, Sacha Modolo en Scott Thwaites krijgt hij een paar snelle mannen mee naar de Vuelta.

Met Floris De Tier en Edward Planckaert, die deze week de openingsetappe won in de Vuelta a Burgos, heeft de ploeg twee vrijbuiters in de selectie. Jay Vine, die zijn contract bij de ploeg verdiende via de Zwift Academy, maakt zijn debuut in een grote ronde. Afgelopen voorjaar greep hij net naast de eindzege in de Ronde van Turkije.

Selectie Alpecin-Fenix voor de Vuelta a España (14 augustus-5 september)

Tobias Bayer

Floris De Tier

Alexander Krieger

Sacha Modolo

Jasper Philipsen

Edward Planckaert

Scott Thwaites

Jay Vine