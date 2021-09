Vuelta 2021: Aleksandr Vlasov gaat niet meer van start in etappe 20

Aleksander Vlasov verschijnt niet meer aan het vertrek van de twintigste etappe van de Vuelta a España. De Russische klimmer van Astana-Premier Tech heeft te veel last van de gevolgen van een valpartij drie dagen geleden.

Vlasov was op voorhand de uitgesproken kopman van Astana-Premier Tech in de Vuelta, nadat hij eerder dit seizoen nog vierde werd in de Giro d’Italia. Vorig jaar wist de Rus elfde te worden in zijn eerste Vuelta. Hij begon toen matig aan de ingekorte ronde, maar later wist hij zich te herpakken met onder meer een tweede plek op de Alto de l’Angliru en een vierde op de Alto de Moncalvillo. Dit jaar had hij lange tijd uitzicht op een top 10-klassering.

In de zeventiende etappe naar Lagos de Covadonga kwam Vlasov echter hard ten val. In de natte en daardoor extra verraderlijke afdaling van La Collada Llomena ging de Russische klimmer tegen de grond. In eerste instantie leek hij niet meer verder te kunnen, maar uiteindelijk stapte hij toch weer op de fiets en wist hij met meer dan 35 minuten achterstand de finish te bereiken. De dagen daarna waren al een worsteling voor hem.

Nu is besloten dat Vlasov als gevolg van zijn zware val de koers verlaat. “Vanwege de pijn waar hij mee kampt, heeft de medische staf besloten om Aleksandr aan de kant te houden”, laat Astana-Premier Tech weten. Voor de Rus komt daarmee een vroegtijdig einde aan zijn laatste grote ronde met de Kazachse ploeg. Na dit seizoen vertrekt hij namelijk naar BORA-hansgrohe.