Vuelta 2020: Renners komen met statement na protest op zaterdag

Het was een opvallend beeld voor de start van de zaterdagetappe naar de Alto de la Farrapona. Toen het fluitsignaal voor vertrek werd gegeven, besloot het peloton niet te rijden. Al snel werd duidelijk dat de interpretatie van de 3-secondenregel na de vrijdagrit de aanleiding voor het rennersprotest was.

In de tiende etappe naar Suances scheurde het peloton en werden enkel de eerste acht renners in de uitslag, onder wie etappewinnaar Primož Roglič, in dezelfde tijd geplaatst. De renners daarachter werden op drie seconden gezet. Richard Carapaz was een van die renners en moest zijn rode trui afstaan.

Voor de start van de etappe kregen de renners te horen dat de 3-secondenregel van toepassing was in Suances, maar de UCI besloot na afloop van de rit de regels te veranderen en de etappe te kwalificeren als een ‘finish op een heuvel.’ Het gevolg: de 3-secondenregel was niet meer van toepassing en de kleine verschillen aan de streep werden meegenomen in het klassement.

Deze late wijziging is bij de renners in het verkeerde keelgat geschoten, wat ze ook lieten merken voor de start van de elfde etappe. De renners komen nu gezamenlijk met een statement naar buiten, in de hoop enkele dingen op te klaren.

Een statement van de renners die meedoen aan de Vuelta a España,

Twee dagen geleden besloot de UCI de regels aan te passen met betrekking tot tijdsverschillen zonder de teams en renners te informeren. Aan het begin van de tiende etappe kregen de ploegen en coureurs te horen dat de 3-secondenregel van toepassing was. Dit betekent dat tijdverschillen van minder dan drie seconden in het peloton aan de finish niet worden doorgevoerd in het klassement. Na de aankomst kregen we echter te horen dat de UCI een belangrijke verandering had doorgevoerd en de etappe kwalificeerde als een finish heuvelop. Het gevolg is dat de tijdverschillen wel worden meegenomen en we een nieuwe leider hadden in de Vuelta.

De renners en teams zijn maanden bezig met het uitvoerig verkennen en bestuderen van de etappes. We besteden elke dag veel tijd aan ploegenstrategie, met als doel om de kopman en kanshebbers voor de ritzege zo goed mogelijk te positioneren. We hebben geen probleem met de regel zelf, maar wel met het feit dat de belangrijkste stakeholders, de renners en de ploegen, niet zijn geïnformeerd over deze belangrijke wijziging door de UCI. We hebben begrepen dat de UCI vrij is om een dergelijke wijziging door te voeren, maar deze situatie had makkelijk voorkomen kunnen worden met een beetje onderzoek en communicatie.

Het hele peloton steunde het protest van afgelopen zaterdag, ook de ploeg die uiteindelijk de leiderstrui wist te veroveren. We zijn hier om op hoogste te koersen en te vechten voor de overwinning, maar de regels moeten op een juiste manier geïmplementeerd worden zodat de wedstrijd op een eerlijke manier wordt beslist.

De renners willen wel benadrukken dat het protest totaal niet is gericht tegen de organisatie van de Vuelta a España. De verantwoordelijkheid ligt niet bij de Vuelta-organisatie. We zijn dankbaar voor alle maatregelen die getroffen zijn voor onze veiligheid. In het peloton zijn we het erover eens dat de Vuelta een van de veiligste wedstrijden is gedurende deze coronapandemie. Het is een van de best georganiseerde koersen.

We voelen dat het belangrijk is om te benadrukken dat dit een statement is van de renners. We kunnen ons allemaal vinden in dit statement en het protest.

De renners in de Vuelta