Vuelta 2020: Elfde etappe begint met kort rennersprotest

De elfde etappe van de Vuelta a España is begonnen met een kort rennersprotest. Aanleiding was het tijdsverschil dat was gegeven na de vrijdagrit naar Suances. Doordat in de eindspurt scheuren waren ontstaan, kon Primož Roglič de rode leiderstrui overnemen.

Het was een merkwaardig gezicht bij de start in Villaviciosa: toen het fluitsignaal voor vertrek werd gegeven, besloot het peloton niet te rijden. Chris Froome, die zich voorin het pak had geposteerd, ging demonstratief op de bovenbuis van zijn fiets zitten. In eerste instantie was er onbegrip bij de organisatie, waarna een woordenwisseling ontstond tussen wedstrijddirecteur Javier Guillén en de renners.

Al snel werd duidelijk dat de interpretatie van de 3-secondenregel na de vrijdagrit de aanleiding voor het renners protest was. In de eindsprint scheurde het peloton en werden enkel de eerste acht renners in de uitslag, onder wie etappewinnaar Primož Roglič in dezelfde tijd geplaatst. De renners daarachter werden op drie seconden gezet. Richard Carapaz was een van die renners en moest zijn rode trui afstaan.

Na veel discussie werd uiteindelijk toch aan de neutralisatie begonnen.