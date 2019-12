Vuelta 2020: Arkea-Samsic mengt zich in strijd om wildcards woensdag 18 december 2019 om 12:40

Arkea-Samsic wil in 2020 graag de Vuelta a España rijden. Ploegbaas Emmanuel Hubert vertelt op de website van zijn team dat hij hoopt dat zijn ploeg een uitnodiging krijgt.

Arkea-Samsic heeft met Nairo Quintana volgend seizoen een oud-winnaar in de gelederen. De 29-jarige Colombiaan maakt de overstap van Movistar en won de Spaanse rittenkoers in 2016. Bovendien beschikt de ploeg met Winner Anacona, Warren Barguil en Nacer Bouhanni over meerdere renners die in de Vuelta al eens ritsucces behaalden.

“We hebben renners die kunnen schitteren in alle onderdelen van de wedstrijd”, aldus Hubert. “Quintana en Barguil hebben op het gebied van het algemeen- en het bergklassement hun kwaliteiten bewezen. Voor sprintaankomsten hebben we Bouhanni. We dromen ervan om aan de 75ste editie deel te nemen”, klinkt het.

Plekken zijn schaars

De Franse formatie heeft in de strijd om een wildcard onder meer concurrentie van Corendon-Circus en de Spaanse ploegen Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA en Fundación-Orbea. Eerder deze week liet Vuelta-directeur Javier Guillén nog uitschijnen dat de kans erg klein is dat een van de wildcards naar een ploeg buiten Spanje gaat. “Ik heb slechts twee wildcards, terwijl er drie Spaanse ProContinentale teams zijn”, rekende hij uit. Welke ploegen er een uitnodiging krijgen voor de Vuelta 2020, wordt beslist na de Ronde van het Baskenland (6-11 maart).