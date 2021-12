Vrouwenversie Ronde van Vlaanderen voor het eerst over Koppenberg

Een nieuwigheid in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. De koers gaat immers voor de eerste keer over de Koppenberg. Organisator Flanders Classics kondigde de toevoeging van de bult van Melden vandaag aan.

De vrouwenversie van de Ronde van Vlaanderen is komend seizoen zesenhalve kilometer langer dan afgelopen jaar, 158,5 kilometer. Om 13.25 uur wordt gestart op de Markt in Oudenaarde en vooraleer de rensters aan hun eerste hellingen beginnen, wacht een passage over de Markt. Dan gaat het richting heuvelzone en maakt dus ook de Koppenberg voor het eerst deel uit van het parcours voor de vrouwen.

Vanaf de passage over de Koppenberg wacht in de laatste 45 kilometer een identieke finale aan die van de mannen. Na de bult van Melden gaat het via Steenbeekdries, Taaienberg en Hotondberg richting de ultieme finale. Traditiegetrouw is het duo Oude Kwaremont-Paterberg de laatste horde van de dag alvorens de finish op de Minderbroedersstraat in Oudenaarde wacht. De aankomst is voorzien rond 17.45 uur, na de aankomst van de mannen.

De finish van de mannenwedstrijd is voorzien rond 16.45 uur. De tocht van 272,5 kilometer blijft ongewijzigd. De start is om 10.00 uur in Antwerpen. De mannen- en vrouwenwedstrijd van de Ronde van Vlaanderen staan voor 3 april op de kalender.

De Moeren

Ook Gent-Wevelgem voor vrouwen heeft een nieuwe passage. De eerste scherprechter wacht de vrouwen namelijk niet in het Heuvelland, maar wel in Veurne: voor het eerst trekken ook zij richting De Moeren. De winderige strook die traditiegetrouw voor spektakel zorgt, zal in 2022 dus ook bij de vrouwen mee het wedstrijdverloop bepalen. Ook zal de opeenvolging van hellingen die met nog 54 kilometer te gaan de finale uitzet, bij mannen en vrouwen identiek zijn.

Via de Monteberg gaat het naar de Kemmelberg, kant Belvédère. Daarna wachten Scherpenberg, Baneberg en opnieuw Kemmelberg, net als bij de mannen vanaf de Ossuaire-kant. Dat betekent dat de vrouwen in 2022 voor het eerst over de steile kant van de Kemmelberg trekken. Na 159 kilometer bereiken ze rond 18.15 uur de finish op de Vanackerestraat in Wevelgem, na een koers die zeventien kilometer langer zal zijn dan de editie van 2021.

De mannenwedstrijd finisht omstreeks 17.00 uur. In de 249 kilometer lange route van de mannen zijn geen grote wijzigingen.