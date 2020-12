Vrouwenploeg van Andy Schleck hoopt op deelname aan topklassiekers

De Luxemburgse dameswielerploeg Andy Schleck Cycles-Immo Losch hoopt in 2021 een extra stap te zetten. De formatie van de voormalig Tourwinnaar aast voor komend wielerjaar op uitnodigingen voor enkele topklassiekers, zo meldt 1Limburg.

De ploeg kan dit jaar een UCI-status aanvragen voor de komende drie seizoenen, na een extra financiële inspanning van enkele sponsoren. Met een UCI-status kan de ploeg ook uitgenodigd worden voor de grootste wielerwedstrijden. De formatie hoopt op uitnodigingen voor de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race.

Ex-wielrenner Andy Schleck, die zelf een keer Luik-Bastenaken-Luik wist te winnen, is als sponsor aan de ploeg verbonden. De inmiddels 35-jarige Schleck is ook actief als contactpersoon. “Als voormalig Tourwinnaar kan hij deuren openen die normaal gesproken gesloten blijven”, zo laat Tjarco Cuppens weten aan 1Limburg.

Limburgs kader

De uit Hulsberg afkomstige Cuppens is als ploegleider verbonden aan de ploeg en is zeker niet de enige Nederlander binnen de organisatie. De formatie krijgt in 2021 een bijna geheel Limburgs kader met ook nog ploegleiders Johan Kruijntjens en Glenn Crauwels en verzorger Christian van Deursen. Lisa Müllenberg is de enige Limburgse renster die op dit moment onder contract staat.