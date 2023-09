donderdag 21 september 2023 om 16:56

Vrouwen maken het verschil voor Frankrijk op Mixed Relay: “Heel indrukwekkend op zo’n parcours”

Halverwege lagen de Fransen nog achter op de Italianen, maar uiteindelijk wonnen ze toch de Mixed Relay op de EK in Drenthe. Het waren de vrouwen die het verschil maakten. “Inderdaad, we wisten dat we een heel sterk vrouwenteam hadden”, zei Benjamin Thomas – onderdeel van het mannenteam – in het flashinterview na afloop.

“Het doel was om hen in de juiste situatie te brengen”, aldus Thomas, die samen met Rémi Cavagna en Bruno Armirail het mannendrietal vormde. De vrouwenploeg bestond uit Juliette Labous, Cédrine Kerbaol en Audrey Cordon-Ragot. “Ze deden het fantastisch. Ze pakten zo’n 25 seconden terug. Op zo’n parcours is dat heel indrukwekkend.”

“Het was een speciaal parcours. Met mijn achtergrond in de teamachtervolging op de baan weet ik dat dit een heel specifieke inspanning is. Je moet heel gefocust zijn op je positie en het gegroepeerd rijden. We zijn heel blij. Het was ongeveer hetzelfde team als bij het WK, nu was ik er ook bij. Het is ongelofelijk. We beseffen het nog niet helemaal.”