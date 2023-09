donderdag 21 september 2023 om 16:37

EK 2023: Frankrijk pakt Europese titel Mixed Relay, Nederland net naast het podium

Frankrijk heeft de Mixed Relay gewonnen op de EK in Drenthe. Het zilver was voor Italië, Duitsland pakte het brons. Nederland eindigde twee seconden achter Duitsland op de vierde plaats.

Een dag na de individuele tijdritten, ging het EK verder met de Mixed Relay-wedstrijden. Vroeg op de middag ging het goud bij de junioren naar Italië, ’s middags was de elitewedstrijd. De landenteams bestonden uit drie mannen en drie vrouwen. Eerst reden de drie mannen het parcours, daarna startten de drie vrouwen. Beide drietallen legden een 19,4 kilometer lange parcours af, met de start bij Wildlands Adventure Zoo in Emmen en de finish in Emmen-centrum. Het rondje was biljartvlak.

In totaal deden er acht landen mee aan de Mixed Relay. België beet het spits af, maar speelde niet mee voor de prijzen. Dat was al duidelijk toen alle mannenteams binnen waren. Jelle Vermoote, Victor Vercouillie en Siebe Deweirdt verloren dermate veel terrein na 19,4 kilometer dat een topklassering er niet meer in zat voor de Belgische ploeg.

Nederland beperkt schade, Zwitserland verliest veel tijd

Polen, dat na België startte, deed het een stuk beter. Zij verloren in het eerste gedeelte 43 seconden op Italië, dat halverwege de beste tijd zou klokken. Nederland stond op een voorlopig vierde plek. Jos van Emden, Daan Hoole en Sjoerd Bax verloren 29 seconden op de Italianen Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero en Eduardo Affini. De medailleplaatsen waren nog in zicht.

De plaatsen twee en drie waren voor respectievelijke Duitsland en Frankrijk. Miguel Heidemann, Jannik Steimle en Max Walscheid gaven 26 tellen toe op de Italianen, Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Benjamin Thomas exact twintig. Titelverdediger Zwitserland leek al kansloos voor de zege. Zonder Stefan Küng, die woensdag hard ten val kwam in de individuele tijdrit, noteerden Stefan Bissegger, Johan Jacobs en Fabio Christen slechts de zesde tijd, een dikke minuut achter de Italianen. Elise Chabbey, Nicole Koller en Marlen Reusser stonden dus voor een lastige opdracht.

Duitsland klopt Nederland in strijd om het brons

Dat bleek, want de genoemde Zwitserse vrouwen verloren alleen maar meer terrein op Soraya Paladin, Vittoria Guazzini en Elena Cecchini. Bij het tussenpunt na 27,6 kilometer waren de Italianen enkele seconden verder uitgelopen. Bij datzelfde tussenpunt zagen we Frankrijk (met Juliette Labous, Cédrine Kerbaol en Audrey Cordon-Ragot) wél wat dichterbij Italië sluipen, terwijl Nederland de Duitsers voorlopig voorbijging. Konden Riejanne Markus, Loes Adegeest en Shirin van Anrooij Nederland alsnog een medaille bezorgen?

Goud zou het alvast niet worden, want aan de streep was Italië nog altijd twintig seconden sneller. Het was daarna wachten op Frankrijk en Duitsland. De Duitsers (Mieke Kröger, Lisa Klein en Franziska Koch) kwamen als eerste binnen en klopten Nederland nipt. Het verschil was twee seconden. Een bronzen medaille zat er nog in voor Nederland, maar dan moest Frankrijk er in de slotkilometers volledig doorzakken. Dat gebeurde echter niet.

Frankrijk pakt het goud

De Franse vrouwen zetten hun opmars voort en doken met vier seconden onder de tijd van de Italianen. Zij zouden daarmee het goud pakken. De Zwitsers speelden immers geen rol van betekenis en strandden op de zesde plek.