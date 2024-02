zondag 4 februari 2024 om 17:20

Vroege vluchter Will Barta blijft aanstormend peloton voor in slotrit Valencia, Brandon McNulty eindwinnaar

Will Barta heeft de slotrit van de Ronde van Valencia gewonnen. De Amerikaan van Movistar zat mee in de vroege vlucht, reed daar in zijn eentje uit weg en hield met een knappe solo stand tegenover het achtervolgende peloton. De eindzege in de vijfdaagse ronde ging naar Brandon McNulty.

Brandon McNulty stond op rozen voorafgaande aan de slotrit van de Ronde van Valencia. De Amerikaan, die zaterdag de koninginnenrit op zijn naam schreef, had een voorsprong van veertien seconden op zijn naaste belager Santiago Buitrago . En de slotrit naar Valencia kende een vlakke finale. In het eerste deel van de etappe zaten met de Oronet (4,9 km aan 4,2%) en La Frontera (5 km aan 9,3%) nog wel twee beklimmingen.

BORA voert het tempo op

Net voor de voet van de Oronet ontstond er een kopgroep van vijf, bestaande uit Will Barta (Movistar), Xavier Cañellas (Euskaltel-Euskadi), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Diego Pablo Sevilla (Polti-Kometa) en José María García (Illes Balears Arabay). Op de beklimming zelf wist Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) de sprong nog te maken.

De vluchters kregen een maximale voorsprong van ongeveer drie minuten, maar op de La Frontera ging het tempo in het peloton de hoogte in. Dat kwam door BORA-hansgrohe, dat nog brokken wilde maken in de slotrit. Met Aleksandr Vlasov hadden ze de nummer drie van het algemeen klassement in huis. De Rus koos richting het einde van de klim dan ook de aanval, maar geletruidrager Brandon McNulty kwam nooit echt in de problemen. Hij dichtte het kleine gaatje dat ontstond al snel, waarna de rust wederkeerde bij de favorieten.

Barta blijft vooruit

Ondertussen had Will Barta zijn medevluchters achtergelaten. De Amerikaan begon met een kleine anderhalve minuut marge aan de afzink van La Frontera, maar had toen nog wel vijfenveertig kilometer voor de boeg. Het leek een onbegonnen zaak om die klus in zijn eentje te klaren. Zeker toen het eerder uitgedunde peloton weer begon te groeien en de mannen van Lidl-Trek tempo maakten voor de teruggekeerde Jonathan Milan.

Barta beschikte echter over een onuitputtelijk krachtenarsenaal. Hoewel het gat steeds wat kleiner werd, hield hij uiteindelijk stand. Hij kwam met acht seconden voorsprong over de streep. Achter hem sprintte Milan overtuigend naar de tweede plaats, voor Vito Braet van Intermarché-Wanty. McNulty bevond zich ook in het peloton en kroonde zich zo tot eindwinnaar.