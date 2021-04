Vroege vluchter Tolhoek: “Ik wilde op mijn verjaardag wat laten zien”

Antwan Tolhoek koos vandaag voor de aanval tijdens de tweede rit-in-lijn van de Ronde van Romandië. Op zijn zevenentwintigste verjaardag zat de Zeeuw van Jumbo-Visma mee in de ontsnapping van de dag.

Tolhoek trok in de etappe door de Jura, met onderweg zes gecategoriseerde beklimmingen, vroeg ten aanval en kreeg vijf renners met zich mee. De zes koplopers kregen onderweg echter weinig ruimte en uiteindelijk besloot Tolhoek als eerste de handdoek te gooien. De ritzege ging uiteindelijk naar Sonny Colbrelli, voor Patrick Bevin en Marc Hirschi.

“We hadden van te voren een plan bedacht waarin ik de vooruitgeschoven man was om mee te zitten in een kopgroep”, begint Tolhoek zijn relaas. “Dat is ook gelukt. Ik wilde op mijn verjaardag wat laten zien. Dat was het doel. Het was een sterke kopgroep. Je weet dat INEOS Grenadiers vaker een kopgroep laat rijden, zoals in Catalonië. Dus je weet maar nooit.”

Genieten

“Helaas kregen we die ruimte niet. Desondanks heb ik echt genoten van deze etappe”, aldus Tolhoek. Ploegleider Jan Boven vult aan: “INEOS Grenadiers reed vanaf het begin een hoog tempo. Dat, in combinatie met de vele hoogtemeters, maakte het een zware etappe. Op het einde was het dan ook voornamelijk een afvalkoers.”

“De ploeg heeft het plan goed uitgevoerd. Antwan zat mee in de vlucht en Sepp (Kuss, red.) en Steven (Kruijswijk, red.) zaten op het einde goed mee en staan nog prima in het klassement.” Kuss en Kruijswijk verloren vandaag geen tijd en staan er nog altijd goed voor in het klassement.