Vroege vluchter Geoffrey Bouchard houdt nipt stand in Tour of the Alps

Geoffrey Bouchard heeft de eerste etappe van de Tour of the Alps op zijn naam geschreven. De Fransman kwam na 160.9 kilometer solo over de streep, nadat hij mee was gesprongen met de vroege vlucht en zich op de laatste beklimming ontdeed van zijn overgebleven medekoplopers. In de slotfase kwam het peloton nog gevaarlijk dichtbij. Het is de eerste profzege van Bouchard.

Het peloton kreeg op de eerste dag van de Tour of the Alps meteen een serieuze rit voor de wielen geschoven. Het ging in de 160,9 kilometer lange etappe constant op en neer. Tegen het einde van de rit lagen ook nog twee ‘echte’ beklimmingen op de route. Het ging om een klim van de tweede categorie, de Passo Brocon (15 km aan 4,9%) en een van de derde, de Passo Gobbera (4,2 km aan 5,6%). De top van dat laatste colletje lag op zo’n 24 kilometer van de streep.

Zestal voorop

In het openingsuur was er een felle strijd om in de vlucht van de dag te komen. De eerste twintig kilometer slaagde niemand erin om echt een bres te slaan, maar daarna ontsnapten zes renners. Ben Zwiehoff (BORA-hansgrohe), Vinicius Rangel Costa (Movistar), Mattia Bais (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Emanuel Zanglerle (Tirol KTM) en Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), de bergkoning van de Giro d’Italia 2021, fietsten een voorsprong van bijna acht minuten bijeen.

Aan de voet van de Passo Brocon waren van die acht minuten nog bijna zes over. De vluchters leken kansen te hebben en dus hielden ze het tempo er vooraan goed in. Dat zorgde ervoor dat Rangel en Zanglerle bergop al snel overboord gingen. Ondertussen zette Bahrain-Victorious, dat Pello Bilbao en Mikel Landa aan het vertrek had gebracht, zich op kop van het peloton. Zij brachten het verschil met de kopgroep langzaam maar zeker een beetje terug.

INEOS controleert

Die kopgroep bestond op een gegeven moment trouwens uit nog slechts twee renners. Door het afhaken van Bais en Etxeberria waren enkel Zwiehoff en Bouchard overgebleven in de spits van de koers. Het duo kwam – met Bouchard voorop – zo’n vier minuten voor het peloton over de top van de Brocon. Hier had INEOS Grenadiers inmiddels het commando overgenomen van Bahrain. In de afdaling richting de twee klim knabbelden zij nog een klein beetje van de voorsprong af.

Ook de eerder geloste Bais en Etxeberria deden dat, want de twee gelosten konden weer terugkeren bij het kopduo. Voor even, althans. Na een eerste versnelling van Zwiehoff en daarna een demarrage van Bouchard, moesten Bais en Etxeberria er op de Passo Gobbera opnieuw af. Iets meer dan een kilometer voor de top was dit ook het lot voor Zwiehoff, die een aanval van Bouchard niet wist te beantwoorden. De Fransman maakte zich op voor een 25 kilometer lange solo.

Toch nog spanning

In eerste instantie wist Zwiehoff nog enigszins in de buurt te blijven, maar in de afdaling kwam de Duitser ten val, waardoor Bouchard zijn voorsprong verder uitbreidde. Van het peloton leek de 30-jarige renner niet al teveel te vrezen meer te hebben, want zijn voorsprong was bij het ingaan van de laatste twintig kilometer nog riant. INEOS Grenadiers kreeg op een gegeven moment echter de hulp van Bahrain-Victorious, waardoor het tempo flink opgeschroefd werd. Ook enkele aanvallen, van Pello Bilboa en Eddie Dunbar, droegen bij aan de snelheid in de hoofdmacht.

Doordat het gat met Bouchard snel kleiner werd, kwam er in de slotfase toch nog spanning. Op drie kilometer van de streep had de Fransman nog een halve minuut over, waarna er in het peloton nogmaals aanvallen kwamen. Onder andere Richie Porte trok tweemaal stevig door op een oplopend stuk. Uiteindelijk hield de Fransman echter net stand. Hij boekte zo zijn eerste profzege en mag morgen ook starten in de leiderstrui. Achter Bouchard won Pello Bilbao de sprint van het uitgedunde peloton.