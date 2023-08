Vroege vluchter Foldager wint openingsrit Tour de l’Avenir, opgave Staune-Mittet

De Tour de l’Avenir is begonnen met een etappezege voor Anders Foldager. De Deen was de snelste van de vroege vlucht, die nipt standhield ten opzichte van het aanstormende peloton. Giacomo Villa werd tweede, Pierre Thierry derde.

De Ronde van de Toekomst begon dit jaar in Bretagne. De eerste etappe ging van Carnac naar La Cacilly, over een afstand van 140 kilometer. Op de route lagen een tussensprint, een klimmetje van de derde en een van de vierde categorie. Eenmaal aangekomen in La Gacilly, reden de renners een lokaal rondje. In de diepe finale zat nog kort klimmetje, waar ongetwijfeld wat zou gebeuren.

Zes renners kozen vroeg in de etappe het hazenpad en reden een voorsprong bijeen van ruim vier minuten. Het ging om Giacomo Villa (Italië), Pierre Thierry (Frankrijk), Anders Foldager (Denemarken), Michael Pomorski (Polen), Dean Harvey (Ierland) en Loïc Bettendorff (Luxemburg). In het peloton regelden Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten de achtervolging. Later nam Duitsland het commando over.

Opgave Staune-Mittet

Het gat werd echter maar mondjesmaat kleiner. De vijf koplopers – Harvey was op dertig kilometer van het einde gelost – hielden sterk stand. Max Walker (Groot-Brittannië) en Luke Lamperti (Verenigde Staten) gingen dan maar in de tegenaanval, maar het lukte hen niet om het gat te dichten. Ze vielen terug in het peloton, waar topfavoriet Johannes Staune-Mittet niet in zat. De Noorse topfavoriet was vroeg in de rit ten val gekomen en had de koers verlaten.

De rest van het peloton had bij het ingaan van de laatste, acht kilometer lange ronde nog altijd een achterstand van veertig seconden had. Toch kwam het peloton nog behoorlijk dicht. In de laatste kilometers kregen de achtervolgers de vijf koplopers in het zicht, maar toch hielden de vluchters stand. Zij zouden sprinten om de zege. In die sprint toonde Foldager zich de snelste. Villa werd tweede, Thierry derde.