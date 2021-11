Vroege valpartij nekt Puck Pieterse op EK: “Iets te fanatiek”

Video

Door een valpartij in de eerste ronde kon Puck Pieterse uiteindelijk haar favorietenrol niet waarmaken op het EK veldrijden. Op de VAM-berg moest de belofte van Alpecin-Fenix genoegen nemen met zilver, achter landgenote Shirin van Anrooij. “Ik weet niet of het beslissend was, want Shirin was supersterk, maar het heeft wel kostbare seconden gekost”, zegt ze over haar val.

“Ik was iets te fanatiek en wist dat het een lastig stuk was, maar ik ging net iets te hard het spoor in. Die zijn erg uitgereden en ik viel over mijn stuur, die zat scheef”, aldus Pieterse in gesprek met WielerFlits. Ze besloot terug te rennen naar de wisselzone. “Of ik ging mijn stuur zelf rechtzetten, of ik rende gelijk terug. Maar dat was nog een stukje rennen.”

“Je moet altijd tevreden zijn met een medaille op een kampioenschap. Ik wist dat er vijf podiumkandidaten waren, dus ik ben blij er tussen te staan. De vorm was goed en ik heb het in de wedstrijd niet laten liggen”, vertelt ze.

Fem van Empel blij met brons: “Het hoogst haalbare” “Mijn schakelmechanisme blokkeerde, waardoor ik niet meer kon schakelen. Dat was niet het plan, want normaal is de start juist mijn sterkste wapen, terwijl ik nu als laatste het veld in ging. Je rijdt altijd voor de winst, maar ik ging niet achter Shirin aan rijden. Mijn gezondheid is niet zoals ik het wilde hebben de laatste weken, dus de derde plek was na een aantal rondes het hoogst haalbare.” “Ik heb mij beter voorbereid op dit seizoen, maar waarom ik ziek ben en die blessures heb, had ik graag willen weten”, zegt ze met een lachje. “Ik ben flink verkouden geweest, heb nog een aanrijding met een auto gehad en veel rust gepakt. De laatste tijd gaat het wel iets beter, dus ik hoop deze lijn door te trekken. Dat ik die Française nog kan lossen op de klim, toont aan dat ik wel tevreden mag zijn.” Ondanks haar slechte start, wist Van Empel dat er nog succes te behalen was. “Ik zag Puck ook opeens rennen, dus ik wist dat mijn kansen niet weg waren. De koers was nog lang en ik merkte dat wij de drie (met Van Anrooij en Pieterse, red.) sterksten in koers waren. Dus we waren aan elkaar gewaagd. We mochten achter elkaar aan, als we maar niemand van een ander lang mee zouden nemen.”