Vrije kans Timo Roosen in massasprints Tour Down Under vrijdag 17 januari 2020 om 15:21

Jumbo-Visma heeft zijn rolverdeling voor de Tour Down Under uit de doeken gedaan. George Bennett is de kopman in de Australische rittenkoers, terwijl Timo Roosen een vrije rol krijgt in de massasprints.

Jumbo-Visma is klaar voor de start, zegt ploegleider Addy Engels. “Tijdens het criterium van zondag kunnen de renners weer even wennen aan het rijden in het peloton.” Twee dagen na de Schwalbe Classic gaat het dan om het echie als de Tour Down Under begint. “George Bennett gaat als kopman van start. We willen met hem scoren in het klassement.”

Engels verwacht dat de ritten van donderdag en zondag beslissend zijn. “Etappe drie eindigt met een korte steile klim van anderhalve kilometer naar Paracombe. Willunga Hill gaat in de laatste etappe volgens de traditie het klassement helemaal vormen. We moeten attent zijn en onze renners voor het klassement altijd van voren zien te houden.”

Timo Roosen

Timo Roosen, die werd opgeroepen als vervanger voor Tom Leezer, mag voor zijn eigen kans gaan in de sprint. Engels: “De oplopende finish in Stirling zou hem op papier het beste moeten liggen. Timo krijgt een vrije rol in de massasprints. Taco van der Hoorn kan hem assisteren bij de lead-out.”

De Schwalbe Classic, een criterium door Adelaide, wordt verreden op 19 januari. De Tour Down Under begint twee dagen later op 21 januari en duurt tot en met 26 januari.

Selectie Jumbo-Visma voor Tour Down Under 2020

George Bennett

Chris Harper

Lennard Hofstede

Taco van der Hoorn

Bert-Jan Lindeman

Timo Roosen

Antwan Tolhoek