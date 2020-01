Timo Roosen vervangt Tom Leezer in Tour Down Under maandag 13 januari 2020 om 12:26

Timo Roosen mag zich maken voor zijn tweede deelname aan de Tour Down Under. De renner van Jumbo-Visma is opgeroepen als vervanger voor Tom Leezer.

Roosens deelname aan de Tour Down Under was niet gepland, want in eerste instantie stond Tom Leezer op het rooster. Die liep echter een trainingsachterstand op wegens rugklachten, meldt Jumbo-Visma aan WielerFlits. Daardoor werd Roosen ingevlogen voor de Australische rittenkoers. Voor de 27-jarige renner wordt dit zijn tweede optreden in de WorldTour-wedstrijd, nadat hij er ook in 2015 aan de start verscheen.

De Tour Down Under wordt verreden van 21-26 januari.

Selectie Jumbo-Visma voor Tour Down Under 2020

George Bennett

Chris Harper

Lennard Hofstede

Taco van der Hoorn

Bert-Jan Lindeman

Timo Roosen

Antwan Tolhoek