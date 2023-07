Vriendin van Jasper Philipsen: “Hij kreeg doodsbedreigingen via sociale media”

Melanie Peetermans, de vriendin van Jasper Philipsen, heeft zondag bij Vive le Vélo aangegeven dat Philipsen tijdens de Tour de France meerdere doodsbedreigingen heeft ontvangen.

“De berichten die Jasper gekregen heeft, zijn echt niet mooi. Veel mensen onderschatten de mentale invloed hiervan”, aldus Peetermans. “Via sociale media heeft hij verschillende doodsbedreigingen gekregen, dan vraag ik me af waarom. Je kent hem niet eens.”

“Mensen vormen een oordeel over hem op basis van een fragment van 10 seconden op televisie. Ze vergeten dat de renners tijdens het sprinten snel beslissingen moeten maken. Achteraf zie je alles vertraagd en kan je zeggen wat anders moest. Voor de sprinter zelf is het echter geen videospel.”

Volgens Peetermans moeten de doodsbedreigingen aan het adres van Philipsen zwaar voor hem zijn geweest. “Dit doet mij echt pijn”, aldus Peetermans. “Er was een etappe die hij won, waar hij direct na de aankomst zei: ‘Oh nee, ze hebben weer iets geschreven over mij.’ Dat je daaraan denkt op het moment dat je een rit wint in de Tour de France is heel erg. Ik hoop dat de storm snel gaat liggen en dat mensen inzien wat een goede persoon Jasper is.”