Vrachtwagen op de route veroorzaakt valpartij in Ronde van Luxemburg zaterdag 19 september 2020 om 13:37

De slotetappe van de Ronde van Luxemburg is opgeschrikt door een valpartij in het peloton, die werd veroorzaakt door een vrachtwagen die op het parcours was terechtgekomen. Het is niet de eerste keer dat de veiligheid in de meerdaagse in het geding kwam.

Op 67 kilometer van de streep verscheen plotseling een vrachtwagen op het parcours, waardoor het peloton fors in de remmen moest knijpen. De renners konden links en rechts het voertuig nog ontwijken, maar andere renners haakten met de fietsen in elkaar of kwamen ten val. Emiel Planckaert, Santiago Buitrago, Thomas Boudat en Yevgeniy Gidich lagen daarbij op de grond.

De openingsetappe dinsdag zorgde al voor discussievoer toen in volle finale een pak wagens en zelfs een bus op de weg stonden geparkeerd. Een dag later bleek er weinig beterschap en stapte het peloton na achttien kilometer uit protest van de fiets. Na een discussie met de wedstrijdleiding werd toen beslist de wedstrijd te neutraliseren tot de plaatselijke slotronden.

