Vos wint Gent-Wevelgem voor het eerst: “Was niet gemakkelijk”

De imposante erelijst van Marianne Vos is aangevuld met Gent-Wevelgem. De voorjaarskoers was nog een hiaat op het palmares van de kopvrouw van Jumbo-Visma, maar deze zondag won ze de sprint van een uitgedund peloton. “Het moet nog even bezinken”, reageert Vos kort na afloop.

“Als je de beelden terugziet van gelukkige ploeggenoten, dan is dat fantastisch”, vertelt de 33-jarige Vos. “Het was een zware en nerveuze koers en continu vechten. In de finale waren er dan ook nog twee koplopers met een mooie voorsprong. Maar als je ploeggenotes zo hard werken, wil je het graag afmaken. Ook al was het geen een-twee-drietje.”

Pas diep in de slotkilometer werden vluchters Elisa Longo Borghini en Soraya Paladin gegrepen. Vos ging die finale met vertrouwen in. “De wegen hier zijn niet in het voordeel van vluchters, maar we weten dat Longo ontzettend sterk is en Paladin ook. Dat gat was daarom ook niet zomaar dicht”, zegt ze.

Vos ging vervolgens de sprint in Wevelgem vroeg aan, en vol vertrouwen. “Ik wist dat het niet gemakkelijk ging zijn, maar de ploeg had vertrouwen in mij en ik wist dat ik een kans maakte. Ik probeerde zo rustig mogelijk te blijven en op het juiste moment aan te gaan”, blikt ze terug.