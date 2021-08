Vos verlaat Simac Ladies Tour met drie ritzeges: “Het was een fantastische week”

Marianne Vos won vandaag ook de vijfde en laatste etappe in de Simac Ladies Tour. De renster van Jumbo-Visma Women was overtuigend de sterkste in de sprint op het lokale circuit in Arnhem. Het is voor 34-jarige Vos de derde zege in de Nederlandse rittenkoers.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Vos was na afloop uiteraard ontzettend tevreden. “Het is ongelofelijk. Het was een fantastische week. Vandaag wilden we de koers in handen houden en goed controleren. We hadden Teuntje (Beekhuis, red.) mee in de kopgroep, dat was perfect. In de finale leek het erop dat het gat dichtgereden ging worden. Toen wilden we het graag proberen in de massasprint.”

De ploeg van Vos probeerde ook Anouska Koster nog aan de bergtrui te helpen. Vos: “We probeerden de bergtrui voor Anouska al in de eerste sprints veilig te stellen. Dat was een heel mooi doel. Daarna wilden we voor de etappezege gaan. Het is heel gaaf dat het is gelukt. Naast de vele hoogtemeters speelde ook het slechte weer een behoorlijke rol.”

Het was daarnaast mooi om in Nederland weer voor publiek te kunnen koersen”, gaat Vos verder. “Dat er zelfs in de regen zoveel mensen langs de kant staan, dat is schitterend. Het was een hele mooie koers.”