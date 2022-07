Vos blikt vooruit op rit over onverharde stroken: “Ook los van het gravel heel pittig”

De vierde etappe van de Tour de France Femmes is opnieuw een verraderlijke. Op weg naar Bar-sur-Aube krijgen de rensters meerdere onverharde stroken voorgeschoteld, maar dat is niet het enige wat de rit lastig maakt, volgens Marianne Vos. “Het zal ook los van het gravel weer een pittige etappe worden”, zei de geletruidraagster voor de start in gesprek met de NOS.

“Er liggen ook nog een paar behoorlijk steile klimmetjes in. We hebben gisteren gezien dat het ook zonder gravel behoorlijk hectisch en zwaar is”, aldus Vos, die in het klassement een voorsprong van zestien seconden heeft op de nummer twee, Silvia Persico. “We hebben de verkenning van deze etappe gedaan. Het is denk ik wel echt waardevol om te zien hoe het erbij ligt en hoe het is. Maar uiteindelijk is het een nieuwe dag en zullen we weer moeten strijden voor elke meter.”

“De banden, en materiaal in het algemeen, is in een etappe als deze heel belangrijk. De banden zijn nog een slagje breder, met iets minder druk. De meesten rijden dertigers, denk ik. Het is heel belangrijk, maar je moet alsnog heel hard trappen en ook een beetje geluk hebben”, zegt Vos. Gevraagd naar haar bandendruk, antwoordt ze lachend: “Dat is het geheim van de smid.”