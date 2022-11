Vorm van Lucinda Brand verbetert: “Voelde een tijdje alsof ik niet deelnam aan de cross”

Lucinda Brand werd afgelopen weekend vierde in de Wereldbeker Overijse. Voor de Nederlandse renster was het nog maar haar derde cross sinds de breuk in haar middenhandsbeentje. “Ik voel nu wel dat ik het een en het ander heb gedaan”, wees ze er na afloop op dat haar hand nog steeds wat gevoelig is. “Maar dat komt wel goed.”

De loodzware Druivencross begon best dramatisch voor Brand. De 33-jarige renster verloor tientallen posities bij de start en moest meteen flink achtervolgen. “Ik schoot over mijn pedaal heen. Dat was niet zo’n fijne start”, blikte ze in gesprek met WielerFlits terug. “Daarna moest ik buitenom, maar dan vielen een aantal rensters. Ik zat daardoor echt in het gedrum.”

Vanuit die lastige positie schoof Brand wel steeds op. In de tweede helft van de koers sloop ze steeds dichter bij de top-vijf. “Ik dacht even dat ik wat meer tot de verzuring had moeten trappen bergop. Uiteindelijk vallen de renster voor mij wel echt stil en word ik nog vierde. Daar moet ik blij mee zijn.” Zaterdag werd de renster van Baloise Trek Lions ook vierde, in de Superprestige Merksplas. Bij haar rentree, in de Beekse Bergen, werd Brand zevende. “Dit weekend was echt veel beter. Vorige week voelde ik me echt niet goed.”

Brand: “Normaal gezien heb ik binnen enkele weken profijt van mijn trainingen”

“Het voelde echt alsof ik niet deelnam aan de wedstrijd, ik fietste heel de tijd in het niemandsland”, ging Brand verder over de Nederlandse wereldbekermanche. Het is natuurlijk aanpassen voor Brand. In het begin van het seizoen deed ze telkens mee voor de overwinning, nu moet ze – na haar blessure – vechten voor een notering in de top-vijf. “Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar als je helemaal geen rol van betekenis speelt, is dat heel raar en lastig.”

Brand brak haar middenhandsbeentje op 22 oktober, tijdens een parcoursverkenning van de Wereldbeker Tábor. Uiteindelijk kwam ze goed drie weken later, op 13 november, weer in competitie. “Ik heb toch wat kunnen trainen, maar het was wel anders. Ik heb veel minder lang getraind, heel veel binnen moeten fietsen en geen crosstrainingen kunnen doen. Dat is allemaal heel anders. Ik heb wel goede trainingen kunnen afwerken, waar ik normaal gezien binnen enkele weken profijt van ga hebben. Althans, dat hoop ik”, besloot een goedlachse Brand.