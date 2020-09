Voorzitter Veiligheidsregio over doorgaan Amstel Gold Race: “We zijn er bijna uit” zaterdag 26 september 2020 om 08:44

Annemarie Penn-te Strake, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, is optimistisch over het doorgaan van de Amstel Gold Race.

Penn-te Strake heeft de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd met de organisatie, vertelt ze in het L1-programma L1mburg Centraal. “We zijn er bijna uit, maar er moeten nog dingen worden uitgezocht. Het probleem is dat de klassieke Amstel Gold Race zó lang is en zoveel kilometers heeft, dat het ondoenlijk is om er zeker van te zijn dat er geen mensen komen. De organisatie is top en roept op om vooral niet te komen. Maar we moeten zoeken naar wat er wel mogelijk is.”

In eerste instantie was het de bedoeling dat deze week duidelijk zou worden of de Nederlandse heuvelklassieker door kan gaan, maar het definitieve besluit is vooralsnog uitgesteld. “Door de huidige situatie met Covid-19 is de besluitvorming rondom de vergunningverlening van de Amstel Gold Race 2020 complexer dan voorheen”, liet organisator Roy Packbier weten aan de Limburgse omroep. “Een definitief besluit volgt naar verwachting volgende week.”

De Amstel Gold Race staat gepland voor zaterdag 10 oktober.